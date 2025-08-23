Ordu İkizce'de fındık toplarken yamaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi
Olay ve müdahale
Ordu'nun İkizce ilçesinde, Aşağı Kaynartaş Mahallesindeki eğimli arazide fındık toplayan Hüseyin Korkmaz (70), dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlanıp dere yatağına düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Korkmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık topladığı sırada yamaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.