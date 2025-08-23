DOLAR
Ordu İkizce'de fındık toplarken yamaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi

Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık toplarken yamaçtan düşen 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:57
Olay ve müdahale

Ordu'nun İkizce ilçesinde, Aşağı Kaynartaş Mahallesindeki eğimli arazide fındık toplayan Hüseyin Korkmaz (70), dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlanıp dere yatağına düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Korkmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

