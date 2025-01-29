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Ordu İl Jandarma Komutanı Akman, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Ordu İl Jandarma Komutanı Sadi Akman, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:01
Ordu İl Jandarma Komutanı Akman, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Anadolu Ajansı’nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu yılki etkinlik, ülke genelinde büyük ilgi görürken birçok ünlü isim ve kurum oylamaya destek vermekte.

Ordu İl Jandarma Komutanı Akman, etkinlikteki varlığı ile jandarmanın toplumla olan ilişkisini ve sosyal projelere olan katkılarını bir kez daha vurgulamış oldu. Oylama sürecinin amacı, yıl boyunca çekilen en anlamlı ve etkileyici fotoğrafları belirleyerek, toplumsal olaylara dikkat çekmektir.

Anadolu Ajansı’nın bu yılki oylamasında birçok kategorideki fotoğraflar değerlendirilecek ve kazananlar geniş bir jürinin oyları ile belirlenecek. Akman’ın katılımı, jandarma teşkilatının kültürel ve sosyal etkinliklerdeki yerini de güçlendiriyor.

Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

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