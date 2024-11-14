Ordu Kültür Buluşmaları İstanbul'da Start Aldı

Ordu Kültür Buluşmaları İstanbul'da Gerçekleşti

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Ordu Kültür Buluşmaları, İstanbul'da başladı. Ziyaretçiler, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yöresel lezzetler ve kültürel etkinliklerle karşılandı.

Mahmut Özer'den Açılış Konuşması

Etkinliğin açılışında konuşan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Ordu'nun doğal güzellikleri ve tarihi ile Türkiye'nin en değerli şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. Özer, “Ordu'muz, küresel olarak iklim değişikliğiyle bağlantılı etkiler göz önüne alındığında, önümüzdeki 20-30 yılda yaşanılabilir illerden biri olacak” şeklinde konuştu.

Birlik Beraberlik Mesajları

Özer, siyasilerin parti ayrımı gözetmeksizin tüm Orduluların yaşam standartlarını yükseltmek için çalıştığını vurguladı. “Bakanlık müktesebatımızla, Ordu'ya Ankara'dan büyük bütçeler alabilmek için çaba sarf ediyoruz” diyerek, Ordu'nun geçmişteki sorunlarını çözme kararlılığını yineledi.

CHP Milletvekili Seyit Torun'un Vurguları

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, etkinliğin önemine dikkat çekerek, “Birlikte başarıya ulaşmak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi. Torun, Ordu’nun özellikle turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Vali ve Belediye Başkanından Davet

Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu'nun yaşanabilir bir şehir olduğunu vurgularken, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Sizi Ordu'ya davet ediyorum” diyerek birliktelik mesajı verdi.

Kültürel Etkinlikler ve Yöresel Lezzetler

Etkinlikte, yerel lezzetleri tanıtan stantlar dikkat çekti. Ordu döneri, Yalıköy köftesi, balık ekmek gibi birçok yöresel tat misafirlere sunuldu. Etkinlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenleniyor ve 17 Kasım Pazar akşamına kadar devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.