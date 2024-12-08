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Ordu Merkezli Operasyonda 24 Kişi Tutuklandı

Organize suç örgütüne yönelik Ordu merkezli operasyonda 43 kişiden 24'ü tutuklandı, 19'u serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 15:22
Ordu Merkezli Operasyonda 24 Kişi Tutuklandı

Ordu'da Organize Suç Örgütüne Büyük Darbe

Ordu merkezli olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda, 24 kişi tutuklandı. Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İlemniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda 14 ilde toplam 43 şüpheli yakalandı.

69 Adrese Eş Zamanlı Operasyon

Suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık yapmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyon, Ordu'nun yanı sıra İstanbul, Sakarya, Aydın, Sinop, Manisa, Kocaeli, Uşak, Tekirdağ, Antalya, Bursa, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Mardin gibi 14 ilde 69 adrese gerçekleştirildi.

Büyük Miktarda Delil Ele Geçirildi

Operasyon sırasında yapılan aramalar sonucunda, çeşitli firmalara ait 105 kaşe, 3 imza kaşesi, 25 çek sureti, 12 senet ve birçok paravan şirkete ait belgeler ile 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 62 fişek ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Yakalanan 43 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Açıklanan bilgilere göre, bu şüphelilerden 24'ü tutuklanırken, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu merkezli 14 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 24'ü...

Ordu merkezli 14 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Ordu merkezli 14 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 24'ü...

Ordu merkezli 14 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

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