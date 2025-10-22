Ordu Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Törenle Açıldı

Ordu Üniversitesinde (ODÜ) 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreni üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Törene, şehir ve üniversite temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, törende üniversite ile şehir kurumlarının iş birliğinin derinleştirilmesiyle ülkeye rekabet avantajı sağlanabileceğini vurguladı. Güler, Ordu Üniversitesinin bugün yüksek standartlarda eğitim verdiğini ve 20 bin öğrenciye ulaştığını belirtti.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Gazze'de yaşananların sadece bir bölge halkının değil, tüm insanlığın ortak acısı olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlal edildiği, sivil yaşam alanlarının, hastanelerin, okulların, üniversitelerin hedef alındığı, sayısız masum çocuğun, gencin ve bilim insanının hayatını kaybettiği bu acı tablo karşısında sessiz kalamayız. Bu, insanlık onuruna yapılan bir saldırıdır ve bizler birer bilim insanı olarak bu zulme kayıtsız kalamayız çünkü susmak suça ortak olmaktır ve biz hiçbir suça ortak olmayacağız."

Baş, üniversitenin 19 yıl önce başladığı eğitim yolculuğunda kararlı adımlarla ilerlediğini belirterek, bugün 3 enstitü, 14 fakülte, 1 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulu, yaklaşık 1600 akademik ve idari personel ile 20 bine yakın öğrenci ile büyük bir aile olmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Baş ayrıca ulusal ve uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, "Üniversitemizi yalnızca ülkemizde değil, dünyada da tanınan bir eğitim kurumu haline getirme hedefiyle çalışıyoruz. Bilimin evrensel gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla uluslararası alanda önemli iş birliği protokollerine imza attık." ifadelerini kullandı.

Akademik yıl açılış dersini TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert verdi

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, açılış dersinde Filistin'i "sadece bir kültür değil, hafızalarıyla nefes alan müstesna bir coğrafya" olarak tanımladı ve dünyadaki vicdani körlüğe dikkat çekti. Mert konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu salonda geçmişin derslerini alırken, bugünün acısını da derinden paylaştığımızı ifade etmek boynumuzun borcudur. Tarih bize şunu fısıldar. İnsanlık onurunun en büyük sınavı güçlünün değil, haklının yanında durabilmektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı ve yapmaya çalıştığı da tam bu. Kudüs'ün rüzgarında hala bir Osmanlı duasının yankısı duyulur. Belki de bu yüzden o topraklarda hala bir minarenin tepesinde ezan okunurken, uzaktan gelen bir fısıltı şöyle der. Adalet geri döndüğünde o kadim ruh da dönmüş olacaktır."

Törende, fakülte ve meslek yüksekokullarına birincilikle yerleşen öğrenciler ile profesör ve doçent unvanı alan akademisyenler için tebrik töreni gerçekleştirildi. Programa Vali Muammer Erol, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Ordu Baro Başkanı Birsen Uçar ve diğer ilgililer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

