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Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Prof. Dr. Orhan Baş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:00
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Destek Verdi

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Anadolu Ajansı’nın geleneksel olarak düzenlediği "Yılın Kareleri" fotoğraf oylamasına katıldı. Bu etkinlik, fotoğrafçılar tarafından çekilen en etkileyici karelerin seçilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Oylama sürecinde katılımcılar, Anadolu Ajansı tarafından belirlenen çok sayıda fotoğraf arasından en beğendikleri eserleri seçme fırsatı buluyor. Prof. Dr. Orhan Baş’ın bu oylamaya katılması, Ordu Üniversitesi’nin kültürel etkinliklere olan desteğinin bir göstergesi.

Düzenlenen bu gibi etkinlikler, sanatı ve fotoğrafçılığı teşvik ederek toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Fotoğraf severlerin büyük ilgi gösterdiği "Yılın Kareleri" yarışması, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir rekabete sahne olması bekleniyor.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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