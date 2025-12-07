Ordu Ünye'de 11 Yaban Ördeği Sahil Şöleni

Ünye Liseler Mahallesi Atatürk Parkı açıklarında 11 yaban ördeğinin sahilde yüzüp topluca havalandığı anlar, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 10:17
Vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak doğa anını kayıt altına aldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, sahil kıyısında görülen 11 yaban ördeğinden oluşan sürü, bölgedeki doğa tutkunlarının ilgisini çekti. Olay, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedildiği bir günde meydana geldi.

Liseler Mahallesi sahil kıyısı Atatürk Parkı çevresinde denizde topluca yüzen ördekler, bir süre sonra hep birlikte havalanarak bölgeden uzaklaştı. Sürünün denizdeki hareketleri, renkli ve dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Bölgedeki vatandaşlar, bu beklenmedik doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti. Ünye sahili daha önce zaman zaman yunus balıklarının görsel şölenine ev sahipliği yapmıştı; bu kez misafirler yaban ördekleri oldu.

Görüntülenen sürünün denizdeki sakin ilerleyişi ve ardından toplu halde uçuşa geçişi, sahildeki izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi ve kayda alındı.

