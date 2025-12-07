Ordu Ünye'de 11 Yaban Ördeği Sahil Şöleni

Vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak doğa anını kayıt altına aldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, sahil kıyısında görülen 11 yaban ördeğinden oluşan sürü, bölgedeki doğa tutkunlarının ilgisini çekti. Olay, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedildiği bir günde meydana geldi.

Liseler Mahallesi sahil kıyısı Atatürk Parkı çevresinde denizde topluca yüzen ördekler, bir süre sonra hep birlikte havalanarak bölgeden uzaklaştı. Sürünün denizdeki hareketleri, renkli ve dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Bölgedeki vatandaşlar, bu beklenmedik doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti. Ünye sahili daha önce zaman zaman yunus balıklarının görsel şölenine ev sahipliği yapmıştı; bu kez misafirler yaban ördekleri oldu.

Görüntülenen sürünün denizdeki sakin ilerleyişi ve ardından toplu halde uçuşa geçişi, sahildeki izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi ve kayda alındı.

ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDEN HAVA SICAKLIKLARININ YAŞANDIĞI GÜNLERDE SAHİL KIYISINDA RASTLANAN İLGİNÇ BİR DOĞA OLAYI, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLDU.