Ordu Ünye'de Daire Yangını: 12 Yaşındaki Kız Balkondan Kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde daire yangını: 12 yaşındaki kız kurtarıldı

Olay ve müdahale

Yangın, Atatürk Mahallesi Yunus Emre Sokak adresindeki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 2’nci katındaki dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye itfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, evde bulunan A.T. (12) isimli kız çocuğunu balkondan tahliye etti.

Küçük kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

