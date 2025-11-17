Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)

Ünye Kaledere Mahallesi sahilinde bulunan cansız bedenin Aliye Yılmaz (40) olduğu tespit edildi; sualtı ekipleri ve polis inceleme yaptı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 18:03
Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)

Ordu Ünye'de deniz kıyısında kadın cesedi bulundu

Olay, Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Vatandaşlar deniz kenarında sahile vurmuş bir kadın bedeni görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, hayatını kaybeden kadının Aliye Yılmaz (40) olduğu tespit edildi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri çevrede, kadına ait olduğu değerlendirilen kıyafetler buldu.

Sualtı ekipleri denizde arama yaptı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, genç kadına ait başka ipuçları aramak üzere yaklaşık bir saat süren deniz araması yaptı. Yapılan çalışmalarda ek bir bulguya rastlanmadı.

Cenaze ilk olarak Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, daha sonra Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE, BİR SÜREDİR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN BİR KADININ CANSIZ BEDENİ, DENİZ...

ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE, BİR SÜREDİR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN BİR KADININ CANSIZ BEDENİ, DENİZ KIYISINDA BULUNDU.

ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE, BİR SÜREDİR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN BİR KADININ CANSIZ BEDENİ, DENİZ...

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'nde Dünya Prematüre Günü: "Prematüre doğsan da yalnız değilsin"
2
Bingöl’e 90 Yüz Tanıma Özellikli Yaka Kamerası Tahsis Edildi
3
Bolu'da sokağın maskotu 'Waffle' barınağa götürüldü, vatandaş sahiplendi
4
Kahramanmaraş'ta 14 Yaşındaki Çocuğun Silah Şakası Ölümle Bitti
5
TBMM Heyeti Düzce Cezaevi'nde İnceleme Yaptı
6
Alaplı'da Kapalı Pazar Yolu Gölete Döndü: Vatandaş ve Esnaf Tepkili

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler