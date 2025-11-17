Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)

Ordu Ünye'de deniz kıyısında kadın cesedi bulundu

Olay, Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Vatandaşlar deniz kenarında sahile vurmuş bir kadın bedeni görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, hayatını kaybeden kadının Aliye Yılmaz (40) olduğu tespit edildi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri çevrede, kadına ait olduğu değerlendirilen kıyafetler buldu.

Sualtı ekipleri denizde arama yaptı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, genç kadına ait başka ipuçları aramak üzere yaklaşık bir saat süren deniz araması yaptı. Yapılan çalışmalarda ek bir bulguya rastlanmadı.

Cenaze ilk olarak Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, daha sonra Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

