Ordu Valisi Erol, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Ordu Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansı'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılım sağladı. Bu oylama, medya ve fotoğrafçılığın önemini vurgularken, yıl boyunca çekilen en etkileyici fotoğrafları desteklemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Vali Erol'un bu etkinliğe katılması, bölgedeki sosyal ve kültürel faaliyetlere duyduğu destek açısından büyük bir öneme sahip. Anadolu Ajansı'nın görsel sanatlar alanındaki katkısını takdir eden Erol, düzenlenen etkinliğe dikkat çekerek fotoğraf sanatının yaygınlaştırılmasının önemine değindi.

Gelecek nesillere iletilecek anılar ve hikayeler sunan fotoğraflar, bu tür yarışmalarla daha geniş kitlelere ulaşıyor. Vali Erol'un bu oylamaya katılması, hem bölgesel hem de ulusal ölçekte medya bilincinin artırılmasına katkı sağlamaktadır.

Ordu Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Ordu Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.