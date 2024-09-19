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Ordu ve Giresun İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Ordu ve Giresun'un kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli olunması önerildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 12:15
Ordu ve Giresun İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Ordu ve Giresun’a Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Ordu ve Giresun'un kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış yaşanacağı konusunda önemli bir uyarı yapıldı. Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, bugün öğleden sonra bu bölgelerde yoğun sağanak bekleniyor.

Olası Olumsuzluklara Dikkat!

Yetkililer, gece saatlerine kadar sürecek olan bu sağanakların yerel olarak kuvvetli olabileceğini belirtiyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yüksek rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Vatandaşların, hava koşullarının getirdiği risklere karşı gerekli tedbirleri alması ve dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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