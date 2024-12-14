Ordu ve Gümüşhane'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Ordu ve Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Ordu'da, aralıklarla devam eden yağmur sonrası hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı.

Altınordu ilçesinde, kentin turistik alanlarından Boztepe de 530 rakımda karla kaplandı. Boztepe'ye gelenler, karın tadını çıkarırken muhteşem manzara eşliğinde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Altınordu'nun yüksek kesimlerinin yanı sıra, birçok ilçede karın etkisi sürmekte. Gümüşhane merkezde kar kalınlığı 5 santimetre olurken, yüksek kesimlerde bu rakam 15 santimetreye ulaştı.

Gümüşhane Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürmekte. Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 personel ve 7 araçla cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Başer, meteorolojik verilere dayanarak kentte üç gün süreyle kar yağışının etkili olacağını vurgulayarak, "Belediyemiz tam kadro karla mücadeleye devam ediyor. İnşallah hiçbir sorun yaşamadan karı şehrimizden kaldıracağız." dedi.

Gümüşhane'de kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü. Gümüşhane merkezde kar kalınlığı 5, yüksek kesimdeki mahallelerde ise 15 santimetreye ulaştı. Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Gümüşhane'de kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü. Gümüşhane merkezde kar kalınlığı 5, yüksek kesimdeki mahallelerde ise 15 santimetreye ulaştı. Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.