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Ordu'da köpekten kaçarken çarpan araçta 2 çocuk yaralandı

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Ordu'da köpekten kaçarken çarpan araçta 2 çocuk yaralandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bahçedeki köpekten kaçarken yola fırlayan 2 çocuğa araç çarptı. Olayda 11 yaşındaki E.O. bacağı kırılırken, 13 yaşındaki E.O. ise hafif yaralandı. Sürücü F.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bahçedeki köpekten kaçarken yola fırlayan 2 çocuğa araç çarptı. Olayda 11 yaşındaki E.O. bacağı kırılırken, 13 yaşındaki E.O. ise hafif yaralandı. Sürücü F.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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