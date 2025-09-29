Oregon, Trump Yönetiminin Portland'a Asker Gönderme Kararına Dava Açtı

Oregon, Trump yönetiminin Portland'a Ulusal Muhafız gönderme kararını 'aşırı ve yasa dışı' diyerek dava açtı; eyalet yetkilileri kararı 'yetki gasbı' olarak niteliyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 09:21
Valilik ve yerel yöneticiler konuşlandırmayı 'yetki gasbı' olarak tanımladı

Oregon eyaleti, Başkan Donald Trump yönetiminin Portland kentine Ulusal Muhafız gönderme kararını durdurmak için federal mahkemede dava açtı.

Trump yönetimi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesislerini, kendisinin 'iç terör örgütü' olarak tanımladığı Antifa adlı sol bir grupla ve 'diğer yerel terörist saldırılardan' korumak amacıyla asker konuşlandıracağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Oregon'dan yasal hamle geldi.

Dava dilekçesinde konuşlandırma 'aşırı ve yasa dışı' olarak nitelendirildi ve Trump'ın eyaletin Ulusal Muhafızları üzerindeki yetkiyi haksız şekilde kullandığı savunuldu.

Oregon Valisi Tina Kotek, Eyalet Başsavcısı Dan Rayfield ve Portland Belediye Başkanı Keith Wilson ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşlandırma kararını 'yetki gasbı ve topluma zarar' olarak tanımladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Abigail Jackson ise kararı savunarak, 'Başkan Trump, Portland'da federal tesisleri ve personeli korumak için yasal yetkisini kullanıyor. Sol görüşlü göstericilerin saldırdığı ve hedef gösterdiği görevlilerin güvenliği için bu adım atıldı.' ifadelerini kullandı.

Bu hamle, Trump yönetiminin Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik daha önceki güvenlik adımlarının devamı niteliğinde. Yönetim, göçmenlik politikalarına karşı yapılan protestoları kontrol altına almak amacıyla haziranda Los Angeles'a ve geçen ay da suçla mücadele gerekçesiyle Washington DC'ye Ulusal Muhafız konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın Washington polis teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye amaçlı Ulusal Muhafız konuşlandırma kararına karşı çıkanlar, bu girişimi 'tehlikeli bir şekilde güç ele geçirme' olarak eleştirmişti. Trump, aynı çerçevede Chicago, Baltimore ve diğer Demokrat yönetimli şehirlere de asker gönderebileceğini belirtmişti.

