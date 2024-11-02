Organ Bağışı Haftası: Türk Böbrek Vakfı'ndan Önemli İkna Çabası

Organ Bağışının Önemi Vurgulandı

Türk Böbrek Vakfı, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Bağcılar'da gerçekleştirdiği etkinlikte organ bağışının hayatî önemine dikkat çekti. Etkinlikte, hastalar, uzmanlar ve din görevlileri bir araya gelerek organ bağışına dair toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik bilgiler paylaştı.

Vakıf Başkanı Timur Erk'in Açıklamaları

Timur Erk, etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişinin organ bağışı beklediğini ve bunların yaklaşık 25 bininin böbrek hastası olduğunu belirtti. Erk, "25 bin kişi böbrek nakli için beklerken sadece 3 bin 500 civarında böbrek nakli olabiliyorsa bu, ciddi bir sorun demektir." dedi. Ayrıca halkın organ bağışı konusunda daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, "Senelerdir bu konuda cimri kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Organ Bağışı Oranları Üzerine Veriler

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mert Altınel, organ bağışı oranlarıyla ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Batılı ülkelerde bağışların yüzde 80’inin kadavradan, yıllık 4 bin böbrek naklinin sadece 400-500’ünün ise organ bağışından yapıldığını söyledi. Türkiye’deki genel durumun ise tam tersi olduğunu ifade etti. Altınel, "Yılda 1600 beyin ölümü gerçekleşirken bunlardan yalnızca 300-350'sinin organ bağışı yapıldığını" belirtti.

Dini Bakış Açıdan Organ Bağışı

Kamil Abdullahoğlu, Bağcılar İlçe Müftülüğü'nde görevli vaiz olarak yaptığı konuşmada, bir insanı yaşatmanın, tüm insanlığı yaşatmak anlamına geldiğini belirtti. "Bir ihtiyaç durumunda insanların duyarlı olması elbette İslam’ın da istediği bir yaklaşım," dedi.

Halktan Çağrı: "Organlarımız Toprak Olmasın"

Hamza Mercimek, kendisinin de böbrek nakli olduğunu belirterek, "Organlarımız toprak olmasın" diyerek tüm bireylere organ bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Türk Böbrek Vakfınca, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Bağcılar'da düzenlenen etkinlikle organ bağışının önemine dikkat çekildi. Etkinliğe, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk (sol3) katıldı.

Türk Böbrek Vakfınca, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Bağcılar'da düzenlenen etkinlikle organ bağışının önemine dikkat çekildi. Etkinliğe, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk (sol3) katıldı.