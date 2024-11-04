Organ Bağışına Dikkat Çekildi: Futbol Etkinliği Düzenlendi

Organ Bağışı Haftasında Farkındalık Etkinliği

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Adamları Derneği tarafından düzenlenen futbol etkinliğine katıldı. Etkinlik, Yedikule'deki Metin Kurt Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Organ Nakil Merkezleri

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin 76 böbrek, 52 karaciğer, 15 kalp ve 2 akciğer nakil merkeziyle dünyaya ve çevresine hizmet ettiğini belirtti. Türkiye'nin sağlık sisteminin gelişmesi sayesinde, şu anda dünya genelinde en çok nakil yapılan ülkelerden biri haline geldiğini ifade etti.

Bağış Farkındalığına İhtiyaç Var

Kemal Memişoğlu, konuşmasında, "Başta hocalarımız ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu hafta, organ bağışının önemini anlatmak için bir fırsat," dedi. Ayrıca, organ bağışı yapmanın bir insan hayatı kurtarmak anlamına geldiğini vurguladı.

Bağış Yapılması İçin Çağrı

Bakan, vatandaşlardan organ bağışı yapmalarını talep etti. Ayrıca organlarını bağışlamış olan bireylerin, beyin ölümü durumunda yakınlarının da organ bağışı için onay vermesinin önemine dikkat çekti.

Etkinliğe Katılım

Etkinliğe, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma ve çok sayıda sağlık personeli ve sporcu katıldı. Nouma, etkinlikte organ bağışının önemine dair vatandaşları bilgilendirdi ve bağış yapmaya teşvik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Adamları Derneğinin Yedikule'deki Metin Kurt Spor Tesisleri'nde düzenlediği futbol etkinliğine katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Adamları Derneğinin Yedikule'deki Metin Kurt Spor Tesisleri'nde düzenlediği futbol etkinliğine katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.