Organize suç örgütlerine “sahte para” operasyonu: Elebaşı Hakan Uslu’nun çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Mahzen-45” operasyonlarında dair detayları sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ merkez olmak üzere İstanbul, Adana ve Mersin'de gerçekleştirilen operasyonların sonucunda, elebaşı Uslu'nun da aralarında yer aldığı 6 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütü üyelerinin parada sahtecilik suçu işlemiş oldukları; sahte para imal edip bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda 3 milyon 200 bin ABD doları değerinde sahte parayla, sahte para imal etme amacıyla kullanılan çok sayıda makine ve malzemeye de el konuldu.