DOLAR
35,14 -0,19%
EURO
36,46 -0,05%
ALTIN
2.940,18 -0,24%
BITCOIN
3.402.159,03 -0,09%

Organize Suç Örgütlerine Yönelik 'Hücre' Operasyonları: 38 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 08:30
Organize Suç Örgütlerine Yönelik 'Hücre' Operasyonları: 38 Şüpheli Yakalandı

Son İki Haftada Yapılan Operasyonlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 5 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandığını ve 24'ünün tutuklandığını açıkladı.

Operasyonların Detayları

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Manisa'da E.K, Erzurum'da E.A, Kırklareli'nde M.T, Muğla'da R.T ve İstanbul'da T.K liderliğindeki 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonların gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlar sonucunda 38 şüpheliden 24'ü tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Üç kişinin ise işlem süreçleri sürmekte.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz, durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri bize bildirin. Biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Bu operasyonlar, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il jandarma komutanlıkları tarafından düzenlendi. Şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, göçmen ticareti, bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda kesici/delici alet, uyuşturucu madde ve kullanma aparatlarının yanı sıra, toplamda yaklaşık 9 milyon lira değerinde 4 lüks araca el konulduğunu açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Hemzemin Geçitte Trenin Çarptığı Servis Minibüsü: 2 Yaralı
2
Organize Suç Örgütlerine Yönelik 'Hücre' Operasyonları: 38 Şüpheli Yakalandı
3
20 Aralık 2024 Gündemi: Siyasi Gelişmeler ve Ekonomik Veriler
4
Kara Yollarındaki Çalışmalar Sürüyor: Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
5
TİKA, Nijer'deki Kadın Üreticilere Destek Sağlıyor
6
İstanbul'da Dolandırıcılık Skandalı: Emlakçı Tutuklandı
7
Hindistan'da Manipur Eyaletinde Şiddet Olayları ve Sokağa Çıkma Yasağı Uygulaması

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!