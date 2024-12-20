Organize Suç Örgütlerine Yönelik 'Hücre' Operasyonları: 38 Şüpheli Yakalandı

Son İki Haftada Yapılan Operasyonlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 5 organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandığını ve 24'ünün tutuklandığını açıkladı.

Operasyonların Detayları

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Manisa'da E.K, Erzurum'da E.A, Kırklareli'nde M.T, Muğla'da R.T ve İstanbul'da T.K liderliğindeki 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonların gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlar sonucunda 38 şüpheliden 24'ü tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Üç kişinin ise işlem süreçleri sürmekte.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz, durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri bize bildirin. Biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Bu operasyonlar, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il jandarma komutanlıkları tarafından düzenlendi. Şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, göçmen ticareti, bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda kesici/delici alet, uyuşturucu madde ve kullanma aparatlarının yanı sıra, toplamda yaklaşık 9 milyon lira değerinde 4 lüks araca el konulduğunu açıkladı.