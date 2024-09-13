Orgeneral Bayraktaroğlu Hakkari ve Pençe Bölgesini Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari ve Pençe Harekatları bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 17:52
Orgeneral Bayraktaroğlu Hakkari ve Pençe Bölgesini Ziyaret Etti

Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan Hakkari ve Pençe Harekatları İncelemesi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari ve Pençe Harekatları bölgesinde önemli incelemelerde bulundu. Bu ziyaret, askeri faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve denetim amacı taşıyor.

Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Hakkari Çukurca'daki 2. Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri ile 2. Hudut Tugay Komutanlığı ve Pençe Harekatları bölgesindeki üslerde devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldığı vurgulandı.

Bu tür ziyaretler, askeri birliklerin moral ve motivasyonunu artırırken, güvenlik stratejilerinin etkinliğini de sağlamaktadır.

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