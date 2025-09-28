Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na Riga'da Katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 26-28 Eylül'de Letonya'nın Riga kentinde düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 14:23
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, üye ülkelerin katılımıyla Letonya'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.

Toplantı Detayları

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, toplantının 26-28 Eylül tarihlerinde Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmeler

Paylaşımda, toplantıya Orgeneral Bayraktaroğlu'nun katıldığı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

