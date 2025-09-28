Orgeneral Bayraktaroğlu NATO Askeri Komite Toplantısı'na Riga'da Katıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, üye ülkelerin katılımıyla Letonya'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.
Toplantı Detayları
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, toplantının 26-28 Eylül tarihlerinde Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirildiği belirtildi.
Görüşmeler
Paylaşımda, toplantıya Orgeneral Bayraktaroğlu'nun katıldığı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.