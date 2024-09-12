DOLAR
33,88 0,26%
EURO
37,59 -0,45%
ALTIN
2.785,82 -1,47%
BITCOIN
1.972.752,87 -1,21%

Orgeneral Çardakcı Hakkari ve Van'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hakkari ve Van'da bir dizi önemli ziyarette bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 20:48
Orgeneral Çardakcı Hakkari ve Van'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Orgeneral Çardakcı'nın Ziyaretleri

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, son günlerde Hakkari ve Van illerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Hakkari'deki Ziyaret

Hakkari Valiliği’nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilere göre; Orgeneral Çardakcı, Hakkari iline yaptığı ziyaret sırasında Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ile birlikte Fatih Kışlası

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile protokol üyeleri tarafından karşılanan Çardakcı, Valilik binasını ziyaret etti. Bu ziyarette, Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu; Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural; Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu; ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da hazır bulundu.

Van'daki Toplantı

Orgeneral Çardakcı, ziyaretlerinin ardından Van iline geçerek, Vali Ozan Balcı ile bir araya geldi. Bu toplantıda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen de yer aldı.

Bu ziyaretler, bölgedeki güvenlik ve asayiş durumuna ilişkin bilgi almak ve yerel yetkililerle iş birliği yapmak amacıyla gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali...

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali...

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali...

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
PSB Anatolia Uluslararası Fuarı Sapanca'da Başladı
3
Adıyaman'da 7 Katlı Binada Baca Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Erbakan Kahramanmaraş'ta İstişarelerde Bulundu
5
Narin Güran'ın Ölümüyle İlgili 9 Şüpheli için Tutuklama Talebi
6
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
7
Yörük Şenlikleri'nde 100 Binden Fazla Kişiye Şifalı Pilav İkram Edilecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!