Orgeneral Çardakcı Hakkari ve Van'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile protokol üyeleri tarafından karşılanan Çardakcı, Valilik binasını ziyaret etti. Bu ziyarette, Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu; Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural; Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu; ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da hazır bulundu.

Van'daki Toplantı

Orgeneral Çardakcı, ziyaretlerinin ardından Van iline geçerek, Vali Ozan Balcı ile bir araya geldi. Bu toplantıda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen de yer aldı.

Bu ziyaretler, bölgedeki güvenlik ve asayiş durumuna ilişkin bilgi almak ve yerel yetkililerle iş birliği yapmak amacıyla gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.