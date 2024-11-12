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Orgeneral Gürak, 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda İncelemelerde Bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda denetim gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:03
Orgeneral Gürak, 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda İncelemelerde Bulundu

Orgeneral Gürak'tan 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığına Ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Gürak'ın gerçekleştirdiği denetimlerde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu de hazır bulundu.

Denetimlerin Önemi

Bu tür denetimler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel hazır bulunuşluğunun sağlanması ve birliklerin moral motivasyonunun artırılması açısından kritik bir önem taşımaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığında...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Denetimlerde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da hazır bulundu. Genelkurmay Başkanı Gürak, tören mangasını selamladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığında...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Denetimlerde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da hazır bulundu. Genelkurmay Başkanı Gürak, tören mangasını selamladı.

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