Orgeneral Gürak, Abu Dabi Askeri Ataşeliği'ni Ziyaret Etti

Orgeneral Gürak'tan Önemli Ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui'nin resmi davetlisi olarak Abu Dabi'de bulunuyor.

Büyükelçi ile Birlikte

Orgeneral Gürak, ziyareti sırasında Türkiye Cumhuriyeti Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer'i de ziyaret etti. Bu önemli ziyaret, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.