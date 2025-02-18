Orgeneral Gürak, İsveçli Mevkidaşı Claesson ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, İsveç Krallığı Genelkurmay Başkanı Claesson ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:07
Orgeneral Gürak, İsveçli Mevkidaşı Claesson ile Görüştü

Orgeneral Gürak ve Orgeneral Claesson İle Önemli Buluşma

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İsveç Krallığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Claesson ile tarihi bir görüşme düzenledi. Bu buluşma, Orgeneral Claesson'un Türkiye'yi ilk kez ziyaret etmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

Resmi Tören ile Karşılama

Orgeneral Gürak, İsveçli mevkidaşını Genelkurmay Başkanlığında resmi bir törenle karşıladı. Tören sırasında iki ülkenin milli marşları çalındı ve Orgeneral Claesson, Onur Kıtası'nı selamlayarak askeri saygılarını sundu.

Basına Kapalı Görüşme

Törenin ardından, Orgeneral Gürak ile Orgeneral Claesson arasında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirildi. Bu toplantının detayları ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.

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