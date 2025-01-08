Orgeneral Gürak Kuveyt'te Önemli Temaslarda Bulundu

Orgeneral Gürak Kuveyt'te Askeri Temaslarda Bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında Kuveyt'e giderek çeşitli temaslarda bulundu. Ziyareti sırasında, Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı, Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı Sheikh Fahad Yousef Sauod Al-Sabah ile bir araya geldi.

Askeri Törenle Karşılama

Orgeneral Gürak, Kuveyt'te Genelkurmay Başkanı Vekili Tümgeneral Sheikh Sabah Jaber Al Ahmad Al-Sabah tarafından askeri törenle karşılandı. Tören sonrasında gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmeler, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşmelerin Önemi

Görüşmelerin ardından, Orgeneral Gürak, Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı, Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı Sheikh Fahad Yousef Sauod Al-Sabah tarafından kabul edildi. Bu görüşmeler, Türkiye ve Kuveyt arasındaki askeri ilişkilerin geleceği açısından kritik bir öneme sahip.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuveyt'te Genelkurmay Başkanı Vekili Tümgeneral Sheikh Sabah Jaber Al Ahmad Al-Sabah tarafından askeri törenle karşılandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuveyt'te Genelkurmay Başkanı Vekili Tümgeneral Sheikh Sabah Jaber Al Ahmad Al-Sabah tarafından askeri törenle karşılandı.