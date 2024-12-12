Orgeneral Gürak, NATO Müttefik Kara Komutanı Orgeneral Donahue ile Görüştü

Orgeneral Gürak ve Orgeneral Donahue'nin Önemli Görüşmesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Müttefik Kara Komutanlığına yeni atanan Orgeneral Christopher Donahue ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, iki üst düzey askeri liderin stratejik iş birliği konularında fikir alışverişinde bulunmalarını sağladı.

Genelkurmay Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Donahue'nin ziyareti sırasında çekilen fotoğraflara da yer verildi. Bu buluşma, NATO'nun askeri birlikleri ve iş birliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.