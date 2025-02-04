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Orgeneral Gürak, Umman Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Umman'da mevkidaşı Al-Raisi ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:00
Orgeneral Gürak, Umman Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Orgeneral Gürak, Umman'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile önemli bir görüşme yaparak iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirdi.

Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Umman'da, Al-Raisi tarafından askeri törenle karşılandı. Törenin ardından iki lider arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Önemli Görüşmeler ve Ziyaretler

Genelkurmay Başkanı Gürak, Umman'daki temasları çerçevesinde Savunmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Sayyid Shihab Bin Tarik Bin Taimur Al-Said ve Sultanlık Ofisi Bakanı Orgeneral Sultan Bin Mohammed Al-Numani ile de bir araya geldi.

Ayrıca Gürak, Teknik Okul Komutanlığı ve Askeri Sağlık Tesislerinde incelemelerde bulunarak, Umman ordusunun yeteneklerini yerinde değerlendirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Umman'da...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Umman'da, Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Umman'da...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Umman'da, Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile görüştü.

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