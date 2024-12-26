Orgeneral Gürak ve Suudi Mevkidaşı er-Ruveyli Görüştü

Orgeneral Gürak ve Orgeneral er-Ruveyli'nin Temasları

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Orgeneral er-Ruveyli, resmi bir davetle Ankara'da bulunuyor.

Resmi Törenle Karşılama

Görüşme öncesinde, Orgeneral Gürak, Genelkurmay Başkanlığı'nda Orgeneral er-Ruveyli'yi resmi bir törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından, Orgeneral er-Ruveyli, Onur Kıtası'nı selamladı.

Gizli Görüşmeler

Törenin tamamlanmasının ardından, iki Genelkurmay Başkanı basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantılarda iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması ve askeri ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.