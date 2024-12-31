Orgeneral Kemal Yeni, Gazileri Ziyaret Etti

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Bakımevi'nde bulunan gazileri ziyaret etti. Bu önemli ziyarette, gazilere moral vermek amacıyla gidildi.

Milli Savunma Bakanının Selamı

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Orgeneral Yeni'nin gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin şu ifadeler yer aldı: "Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Bakımevi'nde bulunan gazilerimiz ve ailelerini ziyaret etti. Sayın Milli Savunma Bakanımız ve TSK komuta kademesinin selamlarını ve iyi seneler dileklerini iletti."