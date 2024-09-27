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Orgeneral Metin Gürak'ın Türkmenistan Ziyareti

Orgeneral Metin Gürak, Türkmenistan'da resmi temaslarda bulunmak üzere gitti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 18:58
Orgeneral Metin Gürak'ın Türkmenistan Ziyareti

Orgeneral Metin Gürak Türkmenistan'da

Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkmenistan'a hareket etti.

Resmi Karşılama Töreni

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Orgeneral Gürak, Türkmenistan Savunma Bakanı Tümgeneral Begenç Gündogduyev tarafından askeri bir törenle karşılandı.

Heyetler Arası Görüşmeler

ziyaretinin devamında, Orgeneral Gürak, Türkmenistan Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla bir araya gelerek heyetler arası toplantılar gerçekleştirdi.

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