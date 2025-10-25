Orgeneral Metin Tokel Hakkari'ye Ziyarette: 3. Piyade Tümeninde Fidan Dikimi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Hakkari'ye gelerek 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti ve valilikte bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 18:59
3. Piyade Tümen Komutanlığı ve Valilik ziyareti

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Tokel, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile protokol üyelerince karşılandı.

Karşılamanın ardından heyet, 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na giderek burada Tümgeneral Ferat Vural tarafından karşılandı. Komutanlığın bahçesinde Tokel, Zorlu ve Vali Çelik birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Daha sonra Valiliği ziyaret eden Orgeneral Tokel, Vali Ali Çelik ile makamında bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çelik, Orgeneral Tokel'e teşekkür etti.

