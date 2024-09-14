Orhan Kemal, 110. Doğum Gününde Anıldı

Unutulmaz eserleri arasında "Bereketli Topraklar Üzerinde", "Devlet Kuşu" ve "Hanımın Çiftliği" gibi önemli kitapları barındıran yazar Orhan Kemal, 110. doğum gününde sevenleriyle bir araya geldi.

Edebiyat Dünyası Bir Araya Geldi

Kemal, adına açılan Orhan Kemal Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ailesi, dostları ve edebiyat camiasının önemli isimleri bir araya geldi. Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Orhan Kemal sokakların yazarı, halkın yazarı. Onun doğum günü de sokakta olmalıydı. Hep birlikte buradayız. Gönül gönüle bir aradayız. Türk edebiyatının önemli bir ismi. Kendimizden çok şey bulduğumuz bir yazar. Ancak 30 yıl sonra müzesini açıp, ailece burada buluşma ortamını yaratmış olduk. O açıdan çok mutluyum. Orhan Kemal'in eserleri hepimizin yüreğinde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Sinema ve Orhan Kemal

Ünlü oyuncu Nur Sürer de, 1979 yılında ilk çalıştığı film uyarlamasının Orhan Kemal'in "Bereketli Topraklar" eseri olduğunu belirterek, "Filmimiz çok fazla gösterilemedi. Yenileştirildikten sonra Taksim'de bir sinemada ilk defa izledim. Bugüne kadar bence Türkiye sinemasında çekilmiş en iyi işçi filmlerinden biri olduğunu hala söylemek istiyorum. Yönetmenimiz çok iyiydi. Sanatçılar, yazarlar, çizerler hiçbir zaman unutulmayacak. Biz öleceğiz. Bir sürü insan hala Orhan Kemal'i okuyor olacak" dedi.

Etkinlik, Müzik Dinletisiyle Son Buldu

Program, tenor Aykut Yılmaz'ın "Orhan Kemal Şarkıları" dinletisi ile sona erdi. Bu anlamlı günde yazarın eserlerine olan sevgi bir kez daha dile getirildi.

"Bereketli Topraklar Üzerinde", "Devlet Kuşu" ve "Hanımın Çiftliği" adlı eserlerin arasında bulunduğu birçok unutulmaz kitaba imza atan yazar Orhan Kemal, 110. doğum gününde anıldı.

"Bereketli Topraklar Üzerinde", "Devlet Kuşu" ve "Hanımın Çiftliği" adlı eserlerin arasında bulunduğu birçok unutulmaz kitaba imza atan yazar Orhan Kemal, 110. doğum gününde anıldı.

"Bereketli Topraklar Üzerinde", "Devlet Kuşu" ve "Hanımın Çiftliği" adlı eserlerin arasında bulunduğu birçok unutulmaz kitaba imza atan yazar Orhan Kemal, 110. doğum gününde anıldı.

"Bereketli Topraklar Üzerinde", "Devlet Kuşu" ve "Hanımın Çiftliği" adlı eserlerin arasında bulunduğu birçok unutulmaz kitaba imza atan yazar Orhan Kemal, 110. doğum gününde anıldı.