Orhan Pamuk'un 'Şeylerin Tesellisi' Sergisi Prag'da Sanatseverlerle Buluştu

Orhan Pamuk'un Eserleri Prag'da Sanatseverlerin İlgisini Çekiyor

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi usta yazar Orhan Pamuk'un eserlerinden oluşan 'Orhan Pamuk: Şeylerin Tesellisi' sergisi, Prag'ın önemli sanat merkezi DOX Çağdaş Sanat Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi Hakkında Genel Bilgiler

Masumiyet Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu sergi Masumiyet Müzesi ve Dresden Devlet Sanat Koleksiyonları işbirliğiyle, DOX Çağdaş Sanat Merkezi ve Münih Lenbachhaus Müzesi ortaklığında düzenlenmiştir.

İçerik ve Temalar

Sergide, Pamuk'un yıllardır defterlere çizdiği resimler, çektiği fotoğraflar ve son üç yılda yaptığı yeni eserler geniş yer buluyor.

Sergi, Pamuk’un 40 yılı aşkın süredir yaşadığı ve çalıştığı apartman dairesinden Boğaz’a bakış ile başlıyor. Burada, 'Balkon' kitabında yer alan fotoğraflarla, martı resimleri ve penceresinden gördüğü manzaradan ilham alınmış eserler sergileniyor.

İstanbul ile Görsel İlişkiler

'Turuncu' kitabından fotoğraflar ve Pamuk’un İstanbul ile olan görsel ilişkisi sergide kendine geniş bir yer buluyor.

Serginin Son Bölümü ve Özgün Eserler

Serginin son odasında, Pamuk'un yazı ve çalışma masasının son 20 yılda yukarıdan çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. Ayrıca, Orhan Pamuk'un çalışma biçimine dair bakış açısı sunan çizili günlükler ve yayımlanmış eserlerinden bir seçki de sergide görülebilir.

Masumiyet Müzesi ile Ortaklık

Serginin merkezi ise Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi’nden oluşuyor. Masumiyet Müzesi'nden 41 vitrinin sergilendiği bu etkinlik, 6 Nisan 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

Ali Kazma’nın Eseri de Sergide

Buna ek olarak, Ali Kazma’nın 'Mürekkep Evi' isimli üç kanallı video çalışması sergide yer alıyor. Bu eser, Pamuk’un edebi ve sanatsal çalışmalarını, stüdyosunu, kütüphanesini ve geniş arşivini yansıtmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.