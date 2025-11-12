Orhangazi'de Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Arkadan Çarpma: 1’i Çocuk 5 Yaralı

Orhangazi'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan araç kaza yaptı; 1’i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı, yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 20:59
Kazaya ilişkin detaylar ve ilk müdahale

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan başka bir araçta sürücüler ile birlikte toplam 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yalova-Bursa karayolu üzeri Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cevdet D. (57) idaresindeki 16 AFF 432 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Kemalettin T. (54) yönetimindeki 16 K 1963 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile Zahide T. (50), 8 yaşındaki B.B.K. ve Nurcan D. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

