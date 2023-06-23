Orhangazi'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Orhangazi'deki trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve kaçan kadın sürücü henüz bulunamadı.
Orhangazi'deki Tekke Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, lüks bir otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası aracını kaçıran kadın sürücü ise henüz bulunamadı.
Olay, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde 16 VR 965 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Sürkaç'a çarpan 48 M 6439 plakalı lüks bir otomobilin neden olduğu belirtildi. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan motosiklet, park halindeki bir minibüse çarparak durabildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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