Orhangazi'de Sel Felaketi: Sölöz Mahallesi ve Tarım Alanları Su Altında Kaldı

Orhangazi'ye bağlı Sölöz Mahallesi'ni sel vurdu

Orhangazi Ovası'nda tarım arazilerini su bastı. Taşan sular dere yakınlarındaki evlerde su baskınlarına sebep oldu.

Yollar kapandı, müdahale edildi

Orhangazi-İznik karayolunda Sölöz, Heceler, Paşapınar ve Narlıca ile İznik'e bağlı Maşukiye mahallelerinde yol kapandı. Kapanan yollara BUSKİ, Karayolları ve Orhangazi Belediyesi ekipleri müdahalede bulundu.

Tarım alanları su altında kaldı

Orhangazi'nin güney yakasında kalan birçok bölgede tarım alanlarını su bastı. Sölöz bölgesinde başta zeytinlikler olmak suretiyle birçok bölgede su baskınları yaşandı.

Hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Sölöz'e gelerek ekiplerden bilgi aldı. Sölöz Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Aydın vatandaşlar ile konuştu, hasar tespit çalışmaları yaptı.