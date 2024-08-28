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Orient Express İstanbul'a Geri Döndü

Dünyaca ünlü Orient Express, bu yıl ikinci kez İstanbul'a ulaştı. Tarihin ve lüksün buluştuğu eşsiz bir yolculuk deneyimi sunuyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 18:16
Orient Express İstanbul'a Geri Döndü

Orient Express İstanbul'a İkinci Ziyaretini Gerçekleştirdi

Fransa'nın başkenti Paris'ten hareket eden efsanevi Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı. Yaklaşık 5 gün süren yolculuğun ardından İstanbul'a varan tren, mehteran takımı ile karşılandı.

Bir Iconik Yolculuğun Hikayesi

1883 yılında ilk seferine çıkan Orient Express, Agatha Christie ve Alfred Hitchcock gibi ünlü yazarların ilham kaynağı oldu. Tarihi yolculuk, birçok zorlukla kesintiye uğramasına rağmen, bu yıl tekrar seferlerine başladı.

Özel Bir Seyahat Deneyimi

Tren, Paris, Viyana ve Bükreş güzergahını izleyerek Türkiye'ye ulaştı. Yaklaşık 80 yolcu, tarih ve lüks içinde bir deneyim yaşamak için bu muhteşem yolculuğun tadını çıkardı.

Tarihi Mekanlar ve Dönüş Planları

Yolcular, İstanbul'da tarihi mekanları keşfettikten sonra Fransa'ya uçakla dönmeyi planlıyorlar. Diğer yolcular ise aynı rotada İstanbul'a uçarak yolculuklarına devam edecekler.

Trenin Özellikleri

Venice Simplon Orient Express, 9 yataklı vagon, 2 salon vagonu, 1 bar vagonu ve 3 restoran vagonu olmak üzere toplam 15 vagonla hizmet veriyor.

Bu yıl İstanbul'a yapılan ilk sefer 7 Haziran'da gerçekleşmişti. Şimdi ise 31 Ağustos'ta bir kez daha Paris'e dönüş yapacak.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

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