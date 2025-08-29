Orleans'ta İslamofobik Çıkartma Davasında Thibault'a 6 Ay Tecilli Hapis

Orleans'ta İslamofobik Çıkartma Davasında Karar

Fransa'nın Centre-Val de Loire bölgesindeki Orleans kentinde, duvarlara İslamofobik çıkartmalar yapıştıran 19 yaşındaki Thibault, mahkeme tarafından cezalandırıldı.

Mahkeme ve ceza

Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğu'nun (CCIE) X platformundaki açıklamasına göre, Orleans Ceza Mahkemesi sanığı 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı ve sivil taraflara 200 avro ödemesine hükmetti. Mahkeme, sanığın suç işlediği sırada muhakeme yeteneğinin "bozulduğuna" karar vererek savcının istediğinden daha hafif bir ceza verdi.

Mahkeme ayrıca Thibault'un üstünde silah taşımasını yasakladı, sanığa 70 saat toplum hizmeti ve tedavi görme zorunluluğu getirdi.

Soruşturma ve savunma

Yerel medyaya göre, Thibault dini nefret, şiddet ve ayrımcılığa teşvik, suça teşvik ile suç örgütü amblemi taşıma suçlarından yargılandı. Mahkeme sürecinde Thibault, çıkartmaları faşizm karşıtlarını "provoke etmek" amacıyla duvarlara yapıştırdığını söyledi.

Orleans'taki duvarlarda mayıs ayında, üzerinde "Müslümanlara yasaklı alan" ve "Başörtüsü yasak" yazılı; Nazilerle bağlantılı sembollerin bulunduğu çıkartmalar tespit edilmişti. Thibault, 21 Mayıs'ta gözaltındayken çıkartmaları kendisinin yapıştırdığını kabul etmişti.