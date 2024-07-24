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Orman Alanlarının İmara Açıldığı İddiaları Yalanlanıyor

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının ardından yanan alanların imara açıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:41
Orman Alanlarının İmara Açıldığı İddiaları Yalanlanıyor

Bakan Yumaklı'dan Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Ahmet Yumaklı, son dönemlerde sosyal medyada yer alan, yanan orman alanlarının imara açıldığına dair çıkan haberlerin kesinlikle asılsız olduğunu duyurdu. Yumaklı, yaptığı açıklamada, bu alanların restorasyon çalışmalarına tabi tutulduğunu ve fidan dikimi ile doğanın yeniden canlandırıldığını belirtti.

Doğa ile İşbirliği

Bakanlık olarak, yangın sonrası zarar gören orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, bu süreçte doğanın korunmasının en önemli öncelik olduğunu ifade etti.

Ahmet Yumaklı, "Doğamızın ve ormanlarımızın geleceği için gerekli tüm adımları atıyoruz. Herhangi bir imar çalışması söz konusu değildir," şeklinde konuştu.

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