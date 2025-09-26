Orman Genel Müdürlüğü 262 Daimi İşçi Alıyor: 162 Engelli, 100 Eski Hükümlü

Orman Genel Müdürlüğü 262 daimi işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 262 daimi işçi alımı ilan etti. Kurumun "daimi işçi" alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alım dağılımı ve yasal çerçeve

OGM tarafından yapılacak alımlar, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek. Buna göre 162 engelli ve 100 eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 262 kişi istihdam edilecek.

Başvuru tarihleri ve başvuru yeri

Başvurular, 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Sınav, kura ve atama süreci

Sözlü ve uygulamalı sınavlara, ilan edilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak ve adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında yer alacak ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden ayrıca duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacak.

Tüm pozisyonların deneme süresi 2 ay olarak belirlendi. Aday işçilerin idarede uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları halinde deneme süresi 4 ay uygulanacak.

Engelli statüsüne başvuranların sözlü sınavı; eski hükümlü/TMY statüsüne başvuranların ise sözlü ve uygulamalı sınavları, bölge müdürlükleri merkezinin bulunduğu ilde gerçekleştirilecek. İşçi alımına ilişkin tüm duyurular, istenecek belgeler ve sınav bilgileri ilgili bölge müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde ilan edilecek.

Her aday yalnızca bir açık iş ilanına başvurabilecek. Başvuru şartlarını sonradan taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

Başvuru şartları

Adaylarda aranan genel şartlar şunlardır: Türk vatandaşı olmak; başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak; affa uğramış olsa bile belirtilen suçlardan mahkum olmamak (devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı) ve başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Engelli adayların bilgisayar işletmenliği, operatörlüğü, bilgisayarlı muhasebe, insan kaynakları, sosyal güvenlik uzmanlığı, halkla ilişkiler, genel muhasebe, çağrı merkezi gibi sertifikalardan en az birine sahip olmaları bekleniyor.

Ayrıca adayların en az ortaöğretim mezunu olması ve 35 yaşını doldurmamış bulunması gerekiyor.

Detaylı bilgiler ve başvuru koşulları, İŞKUR ilanı ile ilgili Orman Bölge Müdürlükleri'nin resmi internet sitelerinde ilan edilecektir. Adayların ilanları ve duyuruları düzenli takip etmeleri önem taşıyor.