Orman yangını nedeniyle boğa trafiği askıya alındı!

Gelibolu Yarımadası’nda ilçeye bağlı olan Kumköy yakınlarındaki Akbaş mevkisinde yer alan ekili arazide henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çıkan yangında alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana da sıçrarken, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerini olay yerine sevk etti.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak adına hem havadan hem de karadan müdahale başlattı. Başlatılan çalışmalara yönelik Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada rüzgarın da etkili olduğu bölgede Çanakkale Boğazı’nın gemi trafiğine kapatıldığı kaydedildi. Kuzey-güney tek yönde geçici olarak trafiğe kapatılan köprü, yangının söndürülmesinin ardından yeniden trafiğe açılacak.