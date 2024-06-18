Bist 100
10.471,32 0%
DOLAR
32,58 -0,66%
EURO
34,98 -0,75%
ALTIN
2.424,33 -0,35%

Orman yangını nedeniyle boğa trafiği askıya alındı!

Çanakkale Eceabat ilçesinde bulunan bir tarım arazisi ile ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle boğa trafiği tek yönlü olarak geçişe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 18.06.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 17:16
Orman yangını nedeniyle boğa trafiği askıya alındı!

Gelibolu Yarımadası’nda ilçeye bağlı olan Kumköy yakınlarındaki Akbaş mevkisinde yer alan ekili arazide henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çıkan yangında alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana da sıçrarken, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerini olay yerine sevk etti. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak adına hem havadan hem de karadan müdahale başlattı. Başlatılan çalışmalara yönelik Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada rüzgarın da etkili olduğu bölgede Çanakkale Boğazı’nın gemi trafiğine kapatıldığı kaydedildi. Kuzey-güney tek yönde geçici olarak trafiğe kapatılan köprü, yangının söndürülmesinin ardından yeniden trafiğe açılacak. 

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Bu ödemeye hak kazananlara para yatırılacak

Faturalı hat sahiplerine müjde! Başvurana 700 TL iade fırsatı sağlanıyor

Çinliler bu işi biliyor! Kolestrolü sıfırlayan içeceği bardak bardak içiyorlar!

Sadece 80 TL'ye sağlıklı günler mümkün! Faydasını duyan avuç avuç yiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Temmuz da en düşük maaş alana zamma ek 13.000 TL ödeniyor

Kiracılara yüzyılın şoku! Temmuz ayında senede 2 kere zam imzası atılıyor

Bayramda toplu para arayanlar dikkat! Bu bankalar sıfır faizli kredi kampanyası başlattı

Maaşını Halkbank'tan alan emekliye müjde! Bedavanın feriştahı geliyor

EYT ile erken emeklilik kapısını Ziraat Bankası aralıyor! IBAN'a bakan yaşadı hemen prim borcu kapanıyor

Faturalı hat sahiplerine müjde! Başvurana 700 TL iade fırsatı sağlanıyor

Sadece 80 TL'ye sağlıklı günler mümkün! Faydasını duyan avuç avuç yiyor

Çinliler bu işi biliyor! Kolestrolü sıfırlayan içeceği bardak bardak içiyorlar!

Mevduat faizlerinde flaş değişiklik! Bankada parası olan para babası oldu!

En iyi köfte için bu tekniği deneyin! Sokak köftecilerinin özel formülü

Bayram planları bir bir iptal! O illerde sel seli götürecek: Meteoroloji'den uyarı yağdı

e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Bu ödemeye hak kazananlara para yatırılacak