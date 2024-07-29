Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Orman Yangınına Hızlı Müdahale: Adana'da Durum Güncellendi

Adana’nın Kozan ilçesinde orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın hakkında detaylar aktarıldı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 06:51
Orman Yangınına Hızlı Müdahale: Adana'da Durum Güncellendi

Adana'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangına müdahale çalışmaları hızla ilerliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine bölgeye acil olarak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Karadan ve Havadan Müdahale

Yangın söndürme helikopterinin de yer aldığı ekipler, alevlerle mücadele için yoğun çaba harcıyor. Alandaki yangın söndürme faaliyetleri, hem karadan hem de havadan devam ediyor. İlgili ekiplerin çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Kozan Kaymakamı’nın Açıklamaları

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan bir yangın var. Ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale sürecek" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!

5 litre Ayçiçek yağında büyük indirim! Migros fiyatları yüzde 40 indirdi!

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

İŞ Bankası'ndan emeklilere büyük sürpriz! Promosyon rakamları değişti!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!

Tüm araç sahiplerine TÜVTÜRK müjdesi! Listede olan yaşadı!

Beklenen karar çıktı! Artık 100 TL oldu: Herkes şaşkın!

Tüm bankalarda yeni dönem! Son dakika limit getirildi!

İŞ Bankası'ndan emeklilere büyük sürpriz! Promosyon rakamları değişti!

Hesabınızdan sinsice para çekiliyor! Bankaların EFT kurnazlığı!

İşsiz kimse kalmayacak! 81 ilde dev personel alımı başlatıldı: İşte kadrolar!

Akaryakıt fiyatlarına sevindiren güncelleme! Benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat

5 litre Ayçiçek yağında büyük indirim! Migros fiyatları yüzde 40 indirdi!