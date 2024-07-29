Orman Yangınına Hızlı Müdahale: Adana'da Durum Güncellendi

Adana'da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangına müdahale çalışmaları hızla ilerliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine bölgeye acil olarak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Karadan ve Havadan Müdahale

Yangın söndürme helikopterinin de yer aldığı ekipler, alevlerle mücadele için yoğun çaba harcıyor. Alandaki yangın söndürme faaliyetleri, hem karadan hem de havadan devam ediyor. İlgili ekiplerin çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Kozan Kaymakamı’nın Açıklamaları

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan bir yangın var. Ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale sürecek" ifadelerini kullandı.