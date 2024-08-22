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Orman Yangınıyla İlgili Gözaltı: 1 Şüpheli Tutuklanacak

Ankara-Bolu sınırındaki orman yangınıyla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:38
Orman Yangınıyla İlgili Gözaltı: 1 Şüpheli Tutuklanacak

Ankara-Bolu Sınırında Yangın Olayı

Gün geçtikçe artan orman yangınları bu kez Ankara-Bolu sınırında gündeme geldi. Kızılcahamam ilçesinde başlayan alevler, kısa sürede Bolu Gerede ilçesindeki ormanlık alanlara da sıçradı.

Gözaltına Alınan Şüpheli

Edinilen bilgilere göre, yangın sonrası yapılan soruşturma neticesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir şüpheli gözaltına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Adliyeye Sevk İşlemleri

Gözaltına alınan kişi, adliyeye sevk edilecek. Soruşturma savcısına ifade vermesi beklenen şüpheli, ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılacak.

Yangın, hem bölge sakinlerini hem de yetkilileri endişelendirdi. Yangının kontrol altına alınması için gerekli önlemler alınmaya devam ediliyor.

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