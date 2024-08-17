Orman Yangınları Hakkında Önemli Açıklama

Orman Yangınlarında Can Kaybı Yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelindeki orman yangınlarına dair önemli bir bilgilendirmede bulundu.

Yangınların Durumu

Bakan Yumaklı, ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını vurguladı. Bu durum, vatandaşlar arasında büyük bir rahatlama sağladı.

Son Gelişmeler

Bakanlık, yangınların kontrol altına alınması için gerekli tüm önlemleri aldığını ve ilgili ekiplerin yangın bölgelerinde aktif bir şekilde çalıştığını bildirdi.