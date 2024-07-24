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Orman Yangınları ile Mücadelede Büyük Fedakarlık

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınları ile mücadelede 25 bin personelin özverili çalıştığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:11
Orman Yangınları ile Mücadelede Büyük Fedakarlık

Orman Yangınları ile Mücadelede Devletin Rolü

Tarım ve Orman Bakanı Ahmet Yumaklı, orman yangınları ile mücadelede devletin kararlılığını ve personelin özverisini dile getirdi. Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, "Bizim 25 bin arkadaşımız bu alanda çalışıyor, onları çok fazla görmeyiz; ama güvenlik güçlerimiz gibi yeşil vatanı korumak için canlarını hiç sayarlar" dedi.

Özverili Çalışmalar

Yumaklı'nın ifadeleri, orman yangınlarıyla mücadelede görev alan personelin önemli ve gözden kaçan rolünü gözler önüne serdi. Yangınlarla mücadelede sadece güvenlik güçlerinin değil, aynı zamanda çeşitli kuruluşların ve yerel ekiplerin de büyük katkıları olduğu ifade ediliyor. Sonuç

Ormanlarımızın korunması için gösterilen bu özverili çabalar, ülkenin doğal güzelliklerini geleceğe taşımak adına büyük önem arz ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Yumaklı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Yumaklı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

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