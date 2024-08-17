Orman Yangınları ile Mücadelede Hava Destekli Operasyonlar

Orman Yangınlarına Hava Desteği

Son günlerde Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarına karşı yoğun bir mücadele başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, yangınla mücadele için hava araçları tarafından toplam 583 saatlik uçuş gerçekleştirildi.

Detaylı Müdahale Ortaya Kondu

Yangınlarla ilgili olarak yapılan açıklamada, 2 bin 134 sorti yapıldığı ve toplamda 7 bin 662 ton su atıldığı bildirildi. Bu süreçte havadan ve karadan müdahale çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Destekleyici Güçler

Yangın söndürme çalışmalarına yalnızca orman teşkilatı değil, aynı zamanda belediye, polis, AFAD ve jandarma ekiplerinin de araçlarıyla destek verdiği ifade edildi. Bu iş birliği, yangınların kontrol altına alınmasında kritik bir rol oynamaktadır.

Yetkililer, yangınla mücadeleye katkıda bulunan tüm ekiplere teşekkür ederek, halkı da dikkatli olmaları konusunda uyardılar.