Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Yangınlarla Mücadelede Son Durum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son yaptığı açıklamada İzmir'in Karşıyaka Yamanlar ve Urla bölgeleri ile Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Ulaşım ve Destek Süreçleri

Bakan Yumaklı, yangın bölgelerinde yürütülen çalışmalara hızla devam edildiğini ve gerekli tüm desteğin sağlandığını vurguladı. "Ekiplerimiz yoğun bir mücadele veriyor, yangınları tamamen söndürmek için çalışmalara aralıksız devam edeceğiz," dedi.Önemli Bilgiler

Yangınların çıkış nedenleri üzerine çalışmalar sürerken, yetkililer olası gelecekteki risklere karşı da önlemler alacaklarını açıkladı.