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Orman Yangınları Üzerine Gözaltılar

İçişleri Bakanı, orman yangınlarıyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangınlara ilişkin tutuklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 19:37
Orman Yangınları Üzerine Gözaltılar

Orman Yangınlarıyla İlgili Gözaltılar!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen 19 orman yangınıyla bağlantılı olarak 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan kişiler arasında, İzmir'in Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2 ve Bayındır ile Karşıyaka ilçelerinden de toplam 2 kişi yer alıyor.

Göynük'te Gözaltılar ve Tutuklamalar

Bolu'nun Göynük ilçesinde ise 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin 2'si tutuklanırken, diğer 2'si hakkında adli kontrol kararı alındı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."

Yangınların önlenmesi ve ormanların korunması için yetkililerin aldıkları bu tedbirler, ülke genelinde dikkatle izleniyor. Yangınlarla mücadelede toplumsal farkındalığın artması büyük önem arz ediyor.

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