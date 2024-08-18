Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Orman Yangınları Üzerine Provokatif Paylaşımlara Hızla Müdahale

İçişleri Bakanlığı, orman yangınları ile ilgili provokatif paylaşımlar yapan 20 hesap yöneticisi hakkında işlem başlattı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 17:32
Orman Yangınları Üzerine Provokatif Paylaşımlara Hızla Müdahale

Orman Yangınlarına İlişkin Provokatif Paylaşımlar Tespit Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dönemde İzmir başta olmak üzere ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak sosyal medya platformlarında çeşitli provokatif paylaşımlar yapan 20 hesap yöneticisine karşı yasal süreç başlatıldığını açıkladı.

Provokatif Paylaşımlar ve Alınan Önlemler

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürütmüş olduğu araştırmalar sonucunda, bazı hesaplardan yapılan bu paylaşımların tespit edildiğini belirtti. “Toplumu Kandırmaya Çalışanlara İzin Vermeyeceğiz”

Bakan Yerlikaya, bu konuda şunları ifade etti: “Bu tür paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili güvenlik birimleri, bu provokatif paylaşımlar yapan hesaplara karşı gereken adımları atmıştır. Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz bir durumda halk arasında fitne yaratmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Bu tür paylaşımlar yapanlar adalete teslim edilecektir.”

İLGİLİ HABERLER

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı