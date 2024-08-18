Orman Yangınları Üzerine Provokatif Paylaşımlara Hızla Müdahale

Orman Yangınlarına İlişkin Provokatif Paylaşımlar Tespit Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dönemde İzmir başta olmak üzere ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak sosyal medya platformlarında çeşitli provokatif paylaşımlar yapan 20 hesap yöneticisine karşı yasal süreç başlatıldığını açıkladı.

Provokatif Paylaşımlar ve Alınan Önlemler

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürütmüş olduğu araştırmalar sonucunda, bazı hesaplardan yapılan bu paylaşımların tespit edildiğini belirtti. “Toplumu Kandırmaya Çalışanlara İzin Vermeyeceğiz”

Bakan Yerlikaya, bu konuda şunları ifade etti: “Bu tür paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili güvenlik birimleri, bu provokatif paylaşımlar yapan hesaplara karşı gereken adımları atmıştır. Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz bir durumda halk arasında fitne yaratmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Bu tür paylaşımlar yapanlar adalete teslim edilecektir.”