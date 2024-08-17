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Orman Yangınlarına Hava Araçlarıyla Etkili Müdahale

15-16 Ağustos tarihlerinde Türkiye genelindeki orman yangınlarına 2 bin 134 sorti ile 7 bin 662 ton su atıldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 12:41
Orman Yangınlarına Hava Araçlarıyla Etkili Müdahale

Orman Yangınlarına Hava Müdahalesi

Son günlerde Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarına hızla müdahale edilmekte. 15-16 Ağustos tarihlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen operasyonlarla, toplam 2 bin 134 sorti gerçekleştirildi ve yangınlara 7 bin 662 ton su atıldı.

Kontrol Altına Alınan Yangınlar

Açıklamalara göre, önceki günlerde gerçekleşen 69 yangın kontrol altına alınırken, Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Muğla'daki 6 yangın için söndürme çalışmaları devam ediyor.

Müdahale Araçları ve Ekip Sayısı

Yangın müdahalesinde hava ve kara araçları kullanılırken, toplamda 39 helikopter ve 10 uçaktan oluşan 49 hava aracı, ayrıca 458 kara aracıyla birlikte 2 binden fazla personel görev almakta. OGM hava araçları, 15-16 Ağustos tarihlerinde 583 saat uçuş gerçekleştirerek yangınlara etkin bir şekilde müdahale etti.

Yangınların Enerjisinin Düşmesi

Yapılan müdahalelerin ardından, OGM’ye ulaşan bilgiler doğrultusunda yangınların enerjisinin azaldığı değerlendirildi. Bu durum, müdahalelerin ne denli etkili olduğunu gözler önüne seriyor.

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